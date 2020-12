Cau en prop d'11 graus la mínima a la ciutat de Girona

Els termòmetres van a la baixa i en són una mostra els gairebé 11 graus menys que es van registrar de mínima ahir a la ciutat de Girona, respecte a la del dia anterior, a les sis del matí. La major part de la província també es va llevar sota zero i les gelades van ser les protagonistes de les primeres hores del dia. El servei meteorològic Meteocat de Catalunya va informar ahir que a la ciutat de Girona es va registrar a les sis del matí una temperatura de 2,1 graus sota zero, gairebé onze menys que ahir, quan el mercuri a aquella hora havia escalat fins als 7,9 positius. Cal dir, però, que les temperatures més fredes a aquella hora de la matinada es van registrar ahir al Pirineu. El Ripollès va arribar als 11,1 graus sota zero, i a Puigcerdà a 6 sota zero, deu menys que ahir.

Ahir va ser un dia molt gris a la província de Girona i els termòmetres van quedar força curts. De fet, les màximes van quedar estancades a bona part de l'interior amb registres d'entre 9 a 12 graus.

A Girona ciutat, per exemple, el registre més elevat del dia va arribar als 10,5 graus. L'altra cara de la moneda es va donar a les zones més altes, al Pirineu i el Prepirineu. A punts de muntanya com a Setcases el termòmetre va quedar per sota dels zero graus tot el dia. La màxima va ser de 6,1 graus negatius i la mínima, d'11,7 també sota zero.

Les prediccions per avui del Meteocat indiquen que aquest diumenge continuarà el fred, però que serà menys intens. Està previst que la temperatura mínima sigui lleugerament més alta. En canvi, els valors màxims es preveuen semblants. En general, el cel estarà poc ennuvolat, tot i que hi haurà intervals de núvols.