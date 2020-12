La Creu Roja fa una crida per obtenir 8.400 joguines per a infants

La Creu Roja fa una crida per aconseguir 8.400 joguines per a infants en situació de vulnerabilitat de les comarques gironines en el marc de la campanya «Els seus drets en joc». L´impacte de la pandèmia ha provocat un increment en la demanda i un descens en el nombre de donacions. De moment, arreu de la província, han recollit unes 1.500 joguines. En fan falta com a mínim 1.500 més, però això comptant que només hi hagués una joguina per infant. L´objectiu que es marca l´entitat es que cada menor en pugui rebre tres. Les donacions es poden fer a diferents punts de recollida i han de ser joguines noves, no bèl·liques, no sexistes i preferiblement de joc cooperatiu. La vicedirectora de la Creu Roja Joventut a les comarques gironines, Alba Rams, ha explicat que ara per ara han recollit unes 1.500 joguines, una xifra inferior a les que tenien a aquesta altures de campanya en anys anteriors.