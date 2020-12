Un òrgan de la Generalitat veu desproporcionada la variant d’Olot

El Consell de Protecció de la Natura de la Generalitat ha elaborat un informe sobre la variant d´Olot on assegura que la infraestructura està «sobredimensionada» i que «vol donar resposta a un model de mobilitat que està en crisi». També conclou que caldria «replantejar» el projecte, «en totes les seves alternatives» en la línia d´un sol carril per sentit, «descartant la proposta de fer dues calçades amb dos carrils per sentit». A més, recorda que a proposta de la variant discorre íntegrament «per un espai de protecció especial» i que ho fa «sense la necessària adaptació a les característiques i requeriments d´aquesta figura de protecció del medi natural».

L´ens ha emès l´informe a iniciativa pròpia després d´analitzar la informació disponible al web del Departament de Territori i Sostenibilitat, que va treure a informació pública l´estudi informatiu i d´impacte ambiental de la variant d´Olot a principis d´octubre.

Des del Consell recorden que amb relació a aquest tram de la C-37 ja van emetre diversos informes –els anys 2009, 2010, 2014 i 2015– i que les principals qüestions que s´hi plantejaven «continuen essent vàlides».

Entre elles, que en cap de les etapes de tramitació s´ha demanat un informe a l´ens, a qui la llei atribueix una funció d´òrgan consultiu en matèria de protecció de la natura i del paisatge. També diu que no es pot avaluar l´impacte d´una determinada infraestructura si no es tracta en tota la seva extensió.

«Si es té present que el tram de la C-37 de Manlleu a Olot té uns 19 km, tot el valor del procediment d´impacte ambiental es perd si aquest es fa només per a curts trams i no pel conjunt de la infraestructura», remarca l´informe.

A més, recorda que la infraestructura discorre per un espai natural amb una protecció especial i que, com a tal, s´hauria d´adaptar «convenientment als requeriments i les especificacions propis d´aquesta figura de protecció».