Un mort i 14 positius en un nou brot en un geriàtric al Ripollès

Un brot de coronavirus afecta deu usuaris i quatre treballadors de la residència Emma de Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès. Un dels afectats ha acabat morint i a tres més se'ls ha traslladat a la residència Orpea de Girona, que dona suport a aquells centres que ho necessiten.

En total, al geriàtric Emma hi viuen 52 avis. El nombre d'infectats podria créixer, ja que hi ha diversos avis pendents de fer-se la prova PCR, però que ja han començat a presentar símptomes de patir la malaltia. El centre ja ha pres les mesures de seguretat pertinents per evitar més contagis i ha aïllat els treballadors infectats.

La situació a la regió de Girona

La situació epidemiològica a la Regió Sanitària de Girona millora en alguns indicadors. Salut va registrar ahir a la regió menys casos nous en un dia que en la jornada anterior. Concretament, en va notificar 242, és a dir, un 17% menys. També ha baixat la pressió hospitalària. El nombre de pacients hospitalitzats ha caigut en 17 persones, que han passat de ser 224 a 207. Tot i això, d'aquesta reducció de 17 persones, s'han de lamentar tres defuncions que han tingut lloc en centres hospitalaris. En total, Salut ha notificat 5 defuncions en un dia a la regió gironina, la mateixa xifra que les dues jornades anteriors. S'han sumat dos pacients més a la Unitat de Cures Intensives (UCI).

D'altra banda, tant el risc de rebrot com la velocitat de reproducció del coronavirus van a la baixa a la Regió Saniària de Girona. Especialment el risc de rebrot, que ha passat de 269 a 253 punts en vint-i-quatre hores, si bé aquest índex continua estant per sota de la mitjana de tot Catalunya, que se situa en els 167 punts -també disminueix. D'altra banda, la velocitat de propagació del virus (Rt) arriba a l'1,00 clavat, i es redueix en tan sols dues centèsimes respecte al dia anterior.

Les xifres de Catalunya

La velocitat de propagació en el conjunt de Catalunya ha baixat una mica aquest dissabte i ha passat de 0,95 a 0,92. La setmana anterior era de 0,99. El risc de rebrot també ha baixat, en aquest cas divuit punts, de 185 a 167, segons les últimes dades del Departament de Salut. Aquest indicador se situava a 216 entre el 25 de novembre i l'1 de desembre. La incidència a 14 dies també segueix baixant, de 210,08 a 196,13. S'han declarat 1.859 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens. El 3,72% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. S'ha informat de 54 noves morts i el total és de 16.333. Hi ha 1.388 pacients ingressats als hospitals amb covid-19, 48 menys que en l'anterior balanç, i 333 persones a l'UCI, dotze menys. La incidència a 14 dies és de 196,13 entre el 2 i el 8 de desembre i se situa clarament per sota dels 236,10 de l'interval anterior (25 de novembre-1 de desembre).

Entre les persones que viuen en residències s'han detectat 102 nous casos amb PCR o TA, fins a un total de 23.865. Amb la resta de proves, el nombre total de casos és de 26.035. En total, han mort 7.496 persones, 25 més que les declarades el dia anterior.