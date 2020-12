Un assaig clínic a la sala Apolo posa a prova els tests ràpids

La sala Apolo de Barcelona va acollir dissabte un assaig clínic per posar a prova l´eficàcia dels tests ràpids per poder celebrar grans esdeveniments, com ara concerts. Fins a 500 voluntaris van poder gaudir de música en directe en una sala Apolo que ha estat tancada durant mesos. L´assaig clínic, liderat per l´hospital Germans Trias i Pujol (Can Ruti) i amb la col·laboració de la Fundació lluita contra la Sida i del Primavera Sound va consistir en un cribratge massiu al concert.

Tots els voluntaris de l´assaig, tant els que van anar al concert com els que no, es van haver de sotmetre prèviament a proves diagnòstiques, principalment tests d´antígens però també PCR en alguns casos. Les proves es van fer entre divendres i dissabte i els voluntaris van conèixer a través d´un avís al mòbil si havien donat negatiu o positiu. D´entre els negatius, una part van ser seleccionats per assistir al concert i una altra com a part del grup de control. Tots dos grups hauran de tornar a fer-se una prova el 20 de desembre com a seguiment de l´estudi.

El cap del Servei de Malalties Infeccioses del centre que lidera l´assaig, Bonaventura Clotet, vaadmetre que «si surt bé és força representatiu i pot ser traslladable a esdeveniments més grans on s´apliquin les mateixes mesures».