L'esquí gironí inicia temporada amb aforaments «desiguals»

Les estacions d´esquí del Pirineu gironí van estrenar ahir la temporada amb una afluència desigual d´esquiadors en els diferents complexos. Així, a Masella, a la Cerdanya, que té un 90% de les instal·lacions obertes, havien venut uns 1.500 forfets ja a mig matí, tant de dia com de temporada. Cal tenir en compte que s´han d´adquirir amb antelació i per internet per evitar aglomeracions i complir amb les mesures de prevenció de la covid-19. Mentrestant, a les pistes del Ripollès, a Vallter 2000, preveien omplir ahir, però a la Vall de Núria el dia va ser «fluix».

La directora comercial de Masella, Maite Martí, va explicar que s'havia notat que «la gent tenia moltes ganes» de practicar l'esport blanc. Pel que fa a l'aforament, en aquesta primera jornada es va establir un límit de 3.000 persones. A Vallter 2000 es van vendre els 250 forfets del dia i també hi va haver esquiadors amb forfet de temporada. El seu director, Enric Serra, va explicar que aquest topall de forfets diaris els permet tenir un «bon control» de l'aforament i evitar aglomeracions.

El conseller d´Interior, MiquelSàmper, va demanar ahir «responsabilitat» per Nadal. «A nosaltres se´ns pot enganyar, però al virus no l´enganyarem», va advertir. Sàmper va reconèixer que «és complicat, és impossible» que els cossos policials puguin controlar que dins les cases es compleixin les restriccions establertes durant les festes. «Nosaltres tenim la responsabilitat de posar mesures, posar normes, però la corresponsabilitat del seu exercici és de tots», va destacar.