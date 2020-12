Amb gairebé tres dècades de vida -el passat dissabte va fer 29 anys de la seva fundació-, la Universitat de Girona ha vist passar infinitats d´alumnes i professores per les seves aules. Però, més enllà dels números, la perspectiva de gènere es té en compte a l´hora d´impartir les classes? Per donar-hi resposta, la UdG organitza avui i demà unes jornades on «per primera vegada la Universitat de Girona pot mostrar la seva cura i sensibilitat per la igualtat de gènere». Les jornades començaran avui amb les ponències de Tània Verge i Sònia Estradé, professores de la Pompeu Fabra i de la UB, respectivament, per després donar pas a Ana Maria Romero (UDL) i Begonya Sáez (UAB), que presentaran diferents experiències d´itineraris d´estudis amb perspectiva de gènere en el seus centres. A la tarda serà el torn per als estudiants amb la presentació de treballs de final de grau que s´han presentat a la UdG amb perspectiva de gènere. I demà, dimecres, serà el torn d´una taula rodona «Deconstruïm el gènere a la docència», per Rodrigo Prieto, Roger Campdepadrós i Antonia Dorado; la presentació «d´experiències docents amb perspectiva de gènere a la UdG», la ponència de Maria Teresa Ruiz (Universitat d´Alacant) sobre «perspectiva de gènere en temps de pandèmia» i el comiat del rector Quim Salvi.