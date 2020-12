L'espai gastronòmic Can Xapes presenta un llibre

La Casa de Cultura de Girona va acollir ahir la presentació del llibre «Som Can Xapes», que va comptar amb la presència de Lluc Quintana, xef del restaurant, i l'escriptor Josep Maria Fonalleras, entre altres intervencions. L'obra fa un recull de la història de l'emblemàtic restaurant de Cornellà del Terri, ara convertit en un espai gastronòmic i de formació laboral per a joves amb risc d'exclusió de la mà de l'entitat gironina AD'Iniciatives Socials.

«Som Can Xapes» explica la reconversió que l'espai va fer l'any 2018, quan va reobrir com a espai gastronòmic. Segons va apuntar durant la presentació la directora general de l'entitat, Conxi Martínez, el llibre «recull la singularitat de conjugar un projecte social de formació i inserció laboral per a joves, un restaurant sense ànim de lucre i cuinat des d'una entitat social». Per la seva banda, Quintana va subratllar que «el 2018 teníem clar que volíem construir un restaurant gastronòmic amb un projecte social integrador».

Fonalleras va descriure el restaurant com «un punt de referència» i que ara ha sabut «conservar l'essència i transportar-se amb una sensació de continuïtat que té molt a veure amb una connexió històrica de permanència i persistència». La periodista Laura Pinyol, també present en l'acte, va destacar que el llibre explica «molt més que la història d'un restaurant», i que es tracta d'un «itinerari per la història que recull el passat, el present i el futur amb una cuina d'avantguarda».