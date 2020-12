Sant Jaume de Llierca seguirà oposant-se a la planta de triatge

Els terrenys de can Coma de Baix on es vol fer la planta de triatge.

El «no» del Tribunal Suprem al recurs de cassació presentat per l´Ajuntament de Sant Jaume de Llierca no servirà per acabar, ni de bon tros, la disputa sobre la ubicació de l´esperat Centre de Gestió de Residus de la Garrotxa. Una planta de triatge que està en projecte des de fa ja 14 anys i que, almenys, aquest proper 2021, no sembla que hagi de veure la llum perquè l´alcalde de Sant Jaume, Jordi Cargol, té clar que «la sentència del TSJC ens va donar la raó anul·lant el primer Pla especial, que és el que també vam portar al Suprem, i ara el Consell Comarcal ha començat la tramitació d´un segon pla especial al qual també anirem presentant al·legacions i, si cal, un nou contenciós».

El moll de l´os de la disputa està en els terrenys escollits per ubicar-hi la planta de triatge, els terrenys de can Coma de Baix, que, a parer de Cargol, «estan situats a tocar del Fluvià, en una zona que hauria d´estar absolutament protegida i al qual s´arribaria travessant el polígon industrial en contra de l´opinió dels veïns i de les empreses».

Per això, fa ja cinc anys, el 2015, el govern municipal de Sant Jaume de Llierca va presentar un contenciós al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre el primer Pla del Consell Comarcal que va acabar amb una sentència, de just ara fa un any, que va ser interpretada de manera diferent des de l´ajuntament i des de l´ens comarcal (els dos en mans de Junts per Catalunya). El TSJC va rebutjar el Pla, per tant donat la raó a l´Ajuntament, però en la sentència s´especificava que la decisió d´anul·lar-lo es basava només en dos punts: ajustar els límits perquè no toquessin zona protegida i ampliar el vial d´accés la planta.

Això, segons el parer del Consell Comarcal, dona via lliure a ubicar la planta de triatge a can Coma de Baix amb l´elaboració d´un nou Pla Especial Urbanístic que ja ha començat la seva tramitació i que modificarà els dos punts marcats pel TSJC. El «no» del Tribunal Suprem al recurs de l´ajuntament de Sant Jaume, que volia que el TS anés més enllà d´aquests dos punts, fa que ara la sentència del tribunal català sigui ferma, i a criteri del Consell Comarcal això dona garanties al nou Pla que s´haurà d´anar tramitant «en els propers mesos» segons el seu president Santi Reixach.

Un nou Pla que, però continuarà amb l´oposició frontal, i legal, de l´Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, que, més d´una dècada després de l´inici de la polèmica continua convençut que cal buscar una altra ubicació amb un «consens avalat sota criteris tècnics de les diferents ubicacions alternatives, amb un pla concret per incentivar el municipi que en pogués resultar afectat».