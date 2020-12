Padrós creu que «filigranes» del Govern porten a mesures «poc dràstiques»

El president de Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padrós, va denunciar aquest divendres que les «filigranes» del Govern per fer equilibris entre economia i salut han portat a unes restriccions que, al seu entendre, no són prou dures amb les actuals dades de la covid-19. «Si fos per nosaltres -els doctors-, hauríem d'estar en restriccions molt més contundents per preservar el dret a la vida. La responsabilitat que no es pugui fer així és dels governs, que no han sabut trobar solucions per compensar els sectors», va afirmar el doctor en declaracions a Rac1.

Padrós va criticar les «filigranes» del Govern per mantenir un equilibri entre economia i salut que, al seu judici, ja «s'ha trencat». Va admetre que al sector de la restauració «pagaran justos per pecadors», com a conseqüència de la «inacció» dels responsables per recordar les normes, com portar la mascareta quan no es consumeix. Padrós va assegurar que creu en l'autoresponsabilitat, però va quedar demostrat «que no és suficient» per lluitar contra la Covid.

D'altra banda, considera que les mesures que ha anunciat el Govern són «excessivament complexes» i que calen «missatges més senzills». El doctor Padrós assenyala que els països de l'entorn estan aplicant mesures de forma preventiva davant de la tercera onada de la covid-19 i posa l'exemple d'Alemanya. La diferència, destaca, és que tenen «recursos per compensar els sectors que poden tancar».

«No som un país ric com Alemanya però tampoc som un país pobre. És una qüestió de prioritats. Estic convençut que trobaríem partides que són perfectament ajornables i que es poden destinar a la situació actual. Si no, sortirem de la pandèmia molt pitjors, amb un cost per a la salut, més pobres i amb una pèrdua de cohesió social», va afirmar Padrós.