El PSC no vol que Torra sigui fill adoptiu de Santa Coloma

El PSC de Santa Coloma de Farners votarà en contra que l'expresident de la Generalitat Quim Torra sigui nomenat fill adoptiu de la vila. La portaveu socialista al municipi, Beatriz Ventura, ha afirmat: «No puc arribar a entendre que una persona que va tenir la poca dignitat política d'obligar a trencar un pacte, legítim i democràtic, poques hores abans del ple d'investidura, pugui ser nomenat fill adoptiu de la vila».

Ventura es refereix a les pressions realitzades pel llavors president català al grup municipal de JxCat, per obligar-los a trencar l'acord que tenien amb el PSC i fer-los pactar amb ERC. «Aquell dia es va faltar al respecte a 700 votants socialistes i a tots aquells que creuen en la democràcia», considera. Per això, creu que «no es pot permetre que algú que pressiona i ofereix contraprestacions per evitar un pacte legítim sigui ara fill adoptiu de la ciutat, un dels honors més grans que es pot tenir».