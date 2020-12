«A l'Hospital de la Cerdanya hi ha més ingressats ara que durant la primera onada del virus»

Va assumir la direcció adjunta de l'hospital de la Cerdanya a principis de setembre. Un destí que sense pandèmia podia destil·lar certa aroma a «Doctor en Alaska» però que amb la COVID-19, i en una de les comarques catalanes més magolades pel virus, s'ha convertit en un desafiament diari.

Vostè hauria d'estar avui de vacances. Entenc que la situació a l'hospital no convidava a anar-se'n amb tranquil·litat.

Tenim 14 ingressats amb COVID, dels quals la meitat són persones entre 40 i 60 anys i l'altra meitat està per sobre de 80. Tenim la complexitat que durant la primera onada molta gent va venir a viure a la Cerdanya, per teletreball o jubilats que han decidit passar més temps aquí que a la seva residència habitual.

Molta gent assenyala el pont de la Puríssima com a origen de la situació actual.

Crec que és multifactorial. És el pont, la relaxació evident, la idea generalitzada que ens permeten moure'ns, la picaresca que si el divendres no es pot pujar, ho fem dijous... Una mica la sensació que la normativa és dura i que la gent ha anat trobant la manera d'esquivar-la. El que és indiscutible és que la mobilitat i la interacció social perjudiquen. Estem amb més ingressats que a la primera onada. Hem passat de dos pacients COVID de mitjana fa 10 dies a 14 ara. És una pujada molt forta. Juntament amb una activitat normal del mes de desembre a la Cerdanya, es podrien haver generat situacions d'una fragilitat brutal. Estem a la cresta de l'onada i sense saber si demà (avui per al lector) començarà a canviar la corba o no.

Quants llits tenen?

Tenim 44 llits, amb capacitat per créixer fins a 60. Però també hi ha l'estructura humana. A hores d'ara la meitat dels ingressats tenen COVID. Hem hagut de desprogramar coses per mantenir la capacitat de creixement i garantir la seguretat dels pacients. Es prenen totes les mesures per evitar la contaminació entre pacients, però amb 14 positius, la possibilitat d'infectar altres existeix.

Aquest és un hospital transfronterer, tots els pacients són catalans?

No, tenim dos francesos.

Vostès no tenen UCI, com gestionen els casos greus?

Ara estem gestionant el trasllat d'un pacient a Manresa i ahir un altre infectat de nacionalitat francesa va ser traslladat a Perpinyà.

Tot això passa, a més, en època de neu, amb el que això implica d'accidents a les pistes que acaben derivant-se a l'hospital.

És cert. El nostre gran temor era que s'ajuntés l'activitat d'una setmana de Nadal amb l'onada de coronavirus. Teníem planificat fer-ho, però el creixement del virus és imprevisible. Si hi ha disminució de la mobilitat, les urgències no degudes al coronavirus baixaran i estarem més preparats.

Què ha fallat a la Cerdanya perquè portem setmanes veient al nord de Catalunya un punt tan negre?

No sé si ha fallat alguna cosa, però sí que és cert que quan va començar la segona onada de COVID-19, aquí ja portàvem 10-15 dies patint. Ara es parla de la tercera i nosaltres fa temps que la notem. Hi ha moltes raons, la primera és que hi ha pocs habitants i s'han fet molts cribratges; és un tema estadístic. També és un lloc de molta mobilitat. La Cerdanya catalana viu de les segones residències, que la gent vagi als hotels, als restaurants... La gent quan puja vol fer això. Se sol recomanar als que es desplacen a la segona residència que es quedin a casa. Però la gent puja a fer coses, no a quedar-se a casa. Si marxes fora no és per no sortir, i menys si vas a la muntanya.

L'hospital va fer algun requeriment a la Generalitat?

Les mesures les acceptem i planifiquem d'acord amb el que decideixi el Govern. No influïm sobre les seves decisions. L'únic que fem és traslladar a Departament de Salut la informació de com estem.

La mesura de tancament perimetral és ajustada? Creu que arriba tard?

No valoro les mesures, jo soc un gestor. Tothom té la seva opinió personal, però crec que el Govern és conscient que el tancament en aquestes dates és un cop molt dur. Però és que la situació, segurament, també la valoren com a molt greu. Pensi que tenim una taxa de contagi propera al 2,5 (la mitjana a Catalunya està en 1,24).

Abans feia esment a la manca de cultura en referir-se a les quarantenes.

L'actitud de la pandèmia és l'actitud davant la vida. La manera de viure la pandèmia és un reflex de com vivim en general. Recorda una mica a la reacció inicial davant la llei antitabac o davant l'obligació de posar-se el casc per anar en moto.

És just que s'assenyalin tant els «pixapins»?

No podem criminalitzar cap col·lectiu. Aquesta és una comarca turística que viu bàsicament de les segones residències, de la mobilitat. Qui més qui menys s'ha fet ric construint cases, és així.

Com està el personal de l'hospital?

Tots estan cansats. Tenen vocació de servei públic i aguantaran el que sigui, però per ajudar-los cal claredat. Fa uns dies es va presentar el pla per a Nadal, amb mesures que no s'entenien o que no es van explicar prou bé, i això sí que cansa i crema, que el missatge no arribi bé a la població i als sanitaris. Aquestes últimes mesures a la Cerdanya, en canvi, són més clares. Tenen una línia argumental més coherent, i s'agraeix. La mesura de permetre anar a la segona residència, però, costa d'entendre. El personal sanitari tornarà a donar el do de pit i superarem aquesta crisi.

L'alcalde de Ripoll demanava que el pla de vacunació comencés precisament pel Ripollès i la Cerdanya. Què li sembla la idea?

No és il·lògic. Si som els que estem amb una possibilitat de contagi molta més alta, per què no. Però si tot Europa comença per determinats col·lectius, segurament és el que s'ha de fer. El que sí que és important és que ens expliquin, quan es pugui, quin és el pla i quan arribaran les vacunes al territori.