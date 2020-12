Les escoles d'esquí volen un pla de rescat pel sector de la Cerdanya i el Ripollès

Les escoles d'esquí reclamen un pla de rescat pel sector de la neu de la Cerdanya i el Ripollès, comarques afectades des de dimecres passat per un confinament perimetral a causa de l'augment de la incidència de la covid-19. Així ho ha transmès l'Associació d'Escoles, Professors i Entrenadors d'Esports d'Hivern en una carta dirigida al vicepresident del Govern amb funcions de president, Pere Aragonès, la consellera de Salut, Alba Vergés, el d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, el d'Interior, Miquel Sàmper i el de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet. Des de l'entitat també demanen una taula de negociació per gestionar la situació actual, en la qual hi participi tant el Govern com els representants polítics i empresarials de la zona.

A la missiva, signada pel vicepresident de l'associació, Marcel Cardeña, que és també el director de Camp Base - Escola d'Esquí de Llívia (Cerdanya), s'explica que tot i entendre que s'hagin pres "decisions difícils perquè la situació ho requeria", el sector ha complert amb totes les recomanacions sanitàries i s'han aplicat els protocols adients. Per aquest motiu, consideren que les restriccions han d'anar "de la mà d'un paquet d'ajudes econòmiques". "No ens poden tancar la porta de la Cerdanya d'un dia per a un altre amb tot el que això implica", afirma Cardeña a la carta, per demanar ajuts directes a tots els professionals de les escoles d'esquí.



Des de l'entitat també demanen que no es "focalitzi" la responsabilitat en el sector, tot recordant que les empreses de la Cerdanya han treballat en un Pla Director on preveia com calia actuar davant de cada possible escenari on s'hi detectessin casos de covid-19. En aquest sentit, a la missiva es conclou: "Volem que ens deixin treballar. La Cerdanya està preparada, volem obrir i tornar a l'activitat, amb la prudència que requereix l'actual crisi sanitària".

