Sant Joan demanarà millores al pas restringit per l'allau a l'N-260

L'entrada sud de l'N-260 on va haver-hi l'esllavissada.

L'entrada sud de l'N-260 on va haver-hi l'esllavissada. Jordi Remolins

L'esllavissada de terres que hi va haver fa unes setmanes a l'entrada sud de l'N-260 a Sant Joan de les Abadesses va motivar la instal·lació de semàfors per donar pas alternatiu als vehicles que hi circulen, mentre els operaris de carreteres del Ministeri de Transports estan treballant en la reparació d'aquell l'espai.

Després de quatre setmanes de funcionament, els usuaris han detectat anomalies, com ara la confusió dels vehicles que hi arriben des de la carretera d'Ogassa. Un semàfor permanentment en taronja delimita l'accés als cotxes que circulen per la mateixa N-260, però els obliga a fer-ho en direcció al centre urbà.

El senyal que ho indica està de vegades tan ple de pols que és difícil de veure, i en més d'una ocasió s'han produït petits col·lapses entre els vehicles provinents de Ripoll i els que no atenen la indicació de dirigir-se al centre santjoaní per després tornar a passar el pont en direcció sud.

L'alcalde de Sant Joan, Ramon Roqué, atribueix els problemes a «distraccions puntuals» i afirma que aquesta mateixa setmana vol demanar a responsables del Ministeri que en millorin la logística. El model de senyalització amb semàfors que es va instal·lar respon al plantejament que durant les hores del dia amb més trànsit «ja hi ha presència dels treballadors de les obres per resoldre possibles incidències», diu Roqué, que alhora es mostra satisfet amb com s'han desenvolupat fins ara l'evolució de les tasques de reparació. La informació que té l'Ajuntament indica que es perllongaran encara de quatre a cinc mesos més. Ara mateix s'està estabilitzant el carril més proper al marge amb la creació d'una pantalla davant de l'esllavissada, mentre es redacta el projecte definitiu de l'obra.