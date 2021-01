Els Mossos imposen més de 2.500 denúncies per infraccions COVID a Girona

Els Mossos han imposat més de 2.500 denúncies per infraccions covid a les comarques gironines en prop de mig any. El mes de novembre és quan se n'han posat més (1.715) ja que és quan ja està en vigor el segon estat d'alarma i les noves mesures i restriccions per la pandèmia del coronavirus, com ara el toc de queda o els tancaments perimetrals municipals. A tot Catalunya des del dia 19 de juny i fins al 30 de novembre, els Mossos d'Esquadra han aixecat 31.078 actes. Aquesta és la quantitat d'actes de denúncia que ha fet públiques el Departament d'Interior, en una resposta parlamentària a la diputada del PPC, Esperança García.

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper recorda que a partir del 25 d'octubre va entrar en vigor un segon estat d'alarma, que estableix una mesures restrictives per frenar la pandèmia i que permet que les comunitats autònomes puguin implementar-ne. A Catalunya, per exemple, van entrar en vigor mesures com ara les restriccions a la mobilitat nocturna. Posteriorment, el 30 d'octubre, es va fer una resolució que ampliava les mesures en diverses activitats i també limitava l'entrada i sortida de persones a Catalunya.

En la pregunta parlamentària també es demanava el nombre de denúncies imposades durant la Diada de Catalunya, per l'Onze de Setembre: a la Regió Policial de Girona se'n va aixecar una i segons el conseller, fins a 68 a tot Catalunya per infracció a les mesures sanitàries de la covid-19.

L'àrea de Girona i Figueres

La imposició d'actes de denúncia per infraccions covid ha estat diferent per territoris a la Regió Policial de Girona. Segones les dades desglossades per comissaries (ABP) durant prop del mig any, les del Gironès-Pla de l'Estany i la de l'Alt Empordà (Figueres) són les que han tingut més activitat. Els policies de la primera de les comissaries han aixecat fins a 872 actes, la major part durant el mes de novembre, amb 545.

Mentre que els agents de la comissaria de Figueres n'han posat 463 i, d'aquestes, 341 el mes passat. En canvi, les àrees amb menys moviment sancionador han estat les comissaries de Sant Feliu de Guíxols amb 91 denúncies i la de la Garrotxa (Olot), amb 108 denúncies.