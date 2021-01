El primer nadó de l'any 2021 a Girona es diu Aday i ha nascut a Palamós

El primer nadó en néixer a la demarcació de Girona l'any 2021 va néixer tres quarts d'hora després de les campanades, segons va informar ahir el Departament de Salut. El petit es diu Aday Larragay Duran i va néixer justament a les 00.45 h a l'hospital de Palamós amb un pes de 3,210 quilos. Els seus pares són l'Alba i l'Aitor.

Una mica abans que l'Aday, justament a les 0.00 h, havia nascut la Yinara Carmona Jiménez, el primer nadó del 2021 nascut un un hospital del sistema de salut a Catalunya. Segons va informar ahir el Departament de Salut, la nena va néixer a l'hospital Joan XXIII de Tarragona i és de Constantí. La petita va pesar 3,150 quilos i els seus pares són l'Aleix i la M. Carmen.

Els pares de la Yinara, tots dos de 17 anys, van explicar que el naixement de la seva filla ha estat «una experiència única». No havien pensat que la seva filla pogués ser la primera catalana del 2021 i estaven convençuts que naixeria el 2 de gener, quan li tocava. El nom de la nena, Yinara, és en record a una germana de la mare que va morir.

Per territoris, el primer naixement a la xarxa pública a Barcelona ciutat va ser el de la Ines Valeria Anchundia Parraga, nascuda amb 2,790 quilos a l'hospital Vall d'Hebron. Els seus pares són l'Alisson Anchundia i el Kevin Parraga.

A la Catalunya Central el primer naixement del 2021 en un centre de la xarxa pública va ser l'Arnau Artero Gras, que va néixer a les 00.16 hores d'aquest 1 de gener a l'hospital d'Igualada. El nen va pesar 2,390 quilos. A la regió metropolitana nord el primer naixement va ser el del Ricardo, que va néixer a l'hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona a les 00.18 hores, amb 3,5 quilos.

A la regió metropolitana sud, el primer nadó va ser l'Alejandra, filla de la Manuela i de l'Edgar. Va néixer a les 0.59 hores a la Fundació Hospital Sant Joan de Deu de Martorell i va pesar 3,56 quilos.

Finalment, ja una hora més tard de les campanades, quan passaven quatre minuts de la una de la matinada va néixer l'Ariet, el primer nadó a Lleida, i ho va fer a l'hospital Arnau. La nena, que és de Guissona, va pesar 3,29 quilos.

Les tradicionals recepcions institucionals no es van fer aquest any com a conseqüència de les mesures per prevenir l'expansió de la pandèmia.

Els pares i mares d'aquestes criatures gaudiran a partir d'ara d'un permís obligatori i a jornada completa en les primeres sis setmanes posteriors al part. A més, a partir d'aquest 1 de gener el permís per paternitat s'amplia i passa a ser de 16 setmanes.

D'aquesta manera, s'equiparen els permisos dels dos ?progenitors, que són amb el 100% del salari i de forma intransferible, és a dir, que un progenitor no pot cedir setmanes a l'altre. A partir de les sis setmanes, els progenitors poden decidir quan fer les altres 10 setmanes de permís que té cadascun, previ acord amb l'empresa, fins que el fill o filla faci 1 any. La condició és que s'ha de fer per períodes setmanals, ja siguin a jornada sencera o parcial, i que l'empresa ha d'estar avisada amb 15 dies d'antelació.