Els indicadors de la COVID segueixen a l'alça a Girona

Les dades que indiquen l'estat de la pandèmia a la Regió Sanitària de Girona continuen amb una tendència a l'alça després de les festes de Nadal i just abans del dia de Reis. El risc de rebrot va augmentar ahir 74 punts punts més i se situa ja en 537. Es confirma així una clara tendència cap amunt després d'haver augmentat 172 punts des del dia 27 de desembre.

També la velocitat de propagació (Rt) va tornar a augmentar 15 centèsimes ahir en la darrera actualització del Departament de Salut, i se situa en 1,18, de manera que s'allunya de la barrera de l'1 que garanteix el retrocés de les infeccions. L a incidència acumulada en els darrers 14 dies, en canvi, se situa un 464,93, una mica per sota del període anterior ?que agafa des del 18 fins al 24 de desembre?, quan era de 467,45.

Pel que fa a casos, en el balanç d'ahir es van notificar fins a 185 nous positius, de manera que el total acumulat des de l'inici de la pandèmia a les comarqus gironines se situa en 44.985. Amb l'augment de casos augmenten també el nombre de pacients hospitalitzats. Actualment hi ha fins a 244 persones ingressades als hospitals gironins, 14 més que el dia anterior. El nombre de pacients que es troben a l'UCI no ha variat des del dia anterior i es manté en 37. També es van confirmar 6 noves morts, de manera que el balanç total és, de moment, de 1.363 víctimes mortals per covid.

Un dia més, Catalunya registra més de mil nous contagis en tan sols 24 hores. En aquest cas, es van registrar fins a 1.319 positius, que fan un total de 406.443 tenint en compte totes les proves. Així, 144 pacients més van necessitar ser ingressats durant l'últim balanç, de manera que actualment hi ha fins a 2.084 persones hospitalitzades als hospitals catalans. D'aquests, 392 es troben a l'UCI, 7 més que el dia anterior. També es va informar durant el balanç d'ahir de 32 noves morts, fent un total de 17.223 víctimes mortals.

El risc de rebrot arrriba fins als 500 punts, 78 més que el dia anterior, i la Rt també segueix a l'alça. Ahir va tornar a augmentar 16 centèssimes i es va situar en 1,27. La incidència acumulada es troba en 409,14 punts, també més alta que en el període anterior, quan estava en 353,26.