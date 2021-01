Els metges reclamen el confinament total i Protecció Civil no ho descarta

El president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padrós, va defensar ahir confinaments «curts i intensos» en lloc de fer «coses a mitges» que poden acabar conduint a un «confinament irremeiable, per molt més temps i de forma catastròfica». «Ara hauríem d'estar absolutament tancats», va dir en declaracions a Rac 1, on va criticar que no es puguin modificar partides pressupostàries per compensar els sectors que haurien d'estar tancats. «És veritat, no som Alemanya, però no som un país del tercer món», va indicar.

Paral·lelament, la sotsdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Imma Soler, no va descartar un confinament total, tot i que ho va fer de la mateixa manera que ja ho havia fet en altres ocasions: «Davant d'aquesta situació de pandèmia, qualsevol possibilitat es troba sobre la taula», va assegurar en la mateixa emissora de ràdio.

Jaume Padrós, sobre la possibilitat de posposar el procés electoral del 14-F, va indicar que cal treballar per celebrar les eleccions, però alhora també va opinarque «no es pot descartar que s'hagin d'ajornar» en funció de com evolucioni la pandèmia.

En preguntar-li pel retorn escolar, va apuntar que el món educatiu ho està fent «de manera impressionant», però també va subratllar que la transmissió és plausible i que altres països han tancat les escoles. «Entenc la prudència i la dificultat per prendre decisions», va reconèixer.

En aquest sentit, va remarcarque la mateixa Organització Mundial de la Salut (OMS) va recomanar confinaments «curts i intensos» per reduir les xifres d'ingressos hospitalaris i contagis, que és «molt més productiu per a l'economia que no pas anar fent coses a mitges». «És obvi que l'única manera de frenar això passa per disminuir el nivell de transmissió, la mobilitat i la capacitat de contactes», va insistir.

Padrós va constatar que «totes les filigranes que està fent el Govern» posen en evidència que en la gestió d'aquesta pandèmia «falta una gran pota», que és la «capacitat de compensar els sectors afectats davant d'una decisió que hauria de ser la de tancar». «Si repassem els pressupostos segur que hi ha coses que són ajornables», va assenyalar.

Per la seva banda, la sotsdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Imma Soler, no va descartar aquest dimarts un confinament total com el del Regne Unit. Soler va indicar que cal anar veient com evoluciona la pandèmia i quin impacte tenen les noves restriccions que s'aplicaran a partir del dia 7 de gener, sempre amb aquest «difícil equilibri de continuar la vida social i econòmica i aconseguir evitar els contagis». D'altra banda, també va aclarir que les llibreries podran obrir els caps de setmana si venen premsa.

Precisament ahir el DOGC va publicar la resolució que modifica algunes de les restriccions en vigor i que tindran una vigència de deu dies des del 7 de gener. El document recull el confinament municipal durant tots els dies de la setmana i la pròrroga del confinament perimetral de Catalunya. També va publicar el tancament dels comerços no essencials els caps de setmana i el tancament durant deu dies de centres comercials i dels establiments que tinguin una superfície de venda igual o superior a 400 metres quadrats. D'altra banda, es torna a restringir les reunions socials a un màxim de sis persones i dues bombolles de convivència després que per Nadal es permetessin trobades de deu persones. Les noves restriccions no estaran en vigor fins a les 12 de la nit del 7 de gener.

Entre les modificiacions, el Diari Oficial va afegir que es permetrà la realització d'activitats físiques i esportives individuals entre municipis limítrofs.

Així també podran obrir els comerços essencials situats dins de centres comercials, així com els locals comercials amb una superfície inferior a 400 m2 i amb accés directe des de la via pública, però només de dilluns a divendres. Els comerços que obrin hauran de garantir que no se supera el 30% d'aforament. També podran obrir els equipaments culturals i les piscines situades en aquests espais.

El DOGC va publicar una pròrroga en les restriccions a la presencialitat a les universitats. Tota la docència haurà de ser virtual i només es mantenen com a excepció les pràctiques i les avaluacions.

També se suspendran les activitats de lleure infantil i juvenil, l'esport escolar i les activitats extraescolars fora d'horari lectiu, tret que les promogui el centre educatiu, les AMPAs o les seccions esportives i que el grup de l'activitat sigui el mateix que el grup bombolla de la classe.

Als actes religiosos i cerimònies civils es manté la restricció del 30% de l'aforament amb un màxim de 500 persones. Si són estàtics a l'aire lliure o en recintes tancats amb bona ventilació, es pot arribar a les 1.000 persones –sempre que no se superi el 30% d'aforament. Els titulars de les activitats hauran de presentar una declaració responsable.