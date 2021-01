Els municipis petits demanen restriccions adaptades als seus territoris

Les restriccions que el Govern de la Generalitat aplicarà demà a tot el territori català seran iguals per a tothom, seguint el barem que s'ha tingut en compte des de l'inici de la pandèmia, que és el terme municipal. Segons els alcaldes de municipis petits, aquest és un problema en si mateix, perquè el càlcul no té en compte les seves particularitats.

Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura té 1.270 habitants i una densitat de 12,73 habitants per quilòmetre. Si ho comparem amb Girona, veiem que la seva densitat és de 2.643,7 habitants per quilòmetre. «El problema de les restriccions el tenim els pobles petits, ja que els comerços, bars i restaurants viuen del turisme», explica l'alcalde del municipi, Dani Encinas. Segons el batlle, tot el teixit econòmic del municipi depèn de les visites dels turistes, ja que no poden sobreviure amb els ingressos que generen dels habitants del poble. «La restauració i el comerç ho està passant molt malament», sosté.

A més, sobre el «cafè per tothom» imposat pel Govern, opina que «aplicar les mesures tenint en compte el terme municipal només s'entén quan es parla de grans ciutats. No és el mateix un municipi com el nostre que Barcelona i Girona», indica. «S'ha tractat a tothom per igual, i en alguns casos com aquest s'hauria de valorar altres barems com la demografia, el municipi o la zona a l'hora d'aplicar restriccions», apunta el batlle. A més, el municipi no té policia local ni protecció civil per garantir que es compleixin les restriccions.

Aquest debat ja va sorgir durant el primer desconfinament de la pandèmia decretat pel Govern central, quan municipis del Ripollès com Pardines, amb 162 habitants, o del Pla de l'Estany com Sant Miquel de Campmajor, amb 244, van reclamar mesures «asimètriques» adaptades a la realitat de cada territori. Per ara, cap de les dues administracions ha pres nota d'aquestes demandes, que segons Encinas, afectaran negativament «tots els àmbits», tant la restauració com els pocs comerços que té el municipi. I és que també hi ha sectors que durant l'hivern es mantenen en funcionament, com ara les hípiques, serveis de jardinera i empreses de rutes de muntanya, que ofereixen passejades per les Gavarres. Tot això quedarà estroncat per les restriccions, que de moment en privaran l'obertura fins al 17 de gener. Amb tot, Encinas no fa una valoració negativa de la gestió de la pandèmia, tot i que matisa que es podria haver fet millor.

D'altra banda, l'alcalde subratlla que la seva condició de municipi petit també es fa palès en els recursos econòmics, que el consistori aquest any ha hagut de gestionar amb més cura que mai. «Hem notat molt la manca de recursos als pressupostos, ja que hem hagut de destinar recursos a pal·liar la pandèmia», conclou.