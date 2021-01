El PDeCAT vol recuperar el catalanisme i la moderació

El PDeCAT va presentar ahir la seva candidatura a les comarques gironines per a les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer. En un acte al pont de Pedra de Girona, el president de la vegueria i diputat al Congrés, Sergi Miquel, va acompanyar el que serà el cap de llista, Jaume Dulsat, actual alcalde de Lloret de Mar, així com el número dos de la candidatura, el regidor de Figueres Jordi Masquef, que lideraran per Girona la candidatura de l'ex-Consellera Àngels Chacón, candidata a la presidència de la Generalitat.

El cap de llista de la província i alcalde de Lloret, Jaume Dulsat, va subratllar que «la candidatura del PDeCAT a les comarques gironines combina persones del territori, amb cares joves i referents municipals dels darrers 30 anys, i experiència en la gestió municipal i comarcal».

El diputat Sergi Miquel, que tancarà la llista per Girona, també va explicar que estan «contents per presentar una candidatura amb presència del territori i convençuts que rebrà el suport majoritari dels gironins i gironines». Masquef, per la seva banda, va destacar que «mentre altres partits destrueixen ponts, nosaltres en conservem, mantenim els ponts de diàleg, el seny i la responsabilitat» i va afegir que aquest és el seu «compromís i el del projecte del PDeCAT per recuperar el carril central del catalanisme i la moderació ben entesa com a eina de progrés».

Sota el lema «Centrem el país», el PDeCAT de les comarques gironines explica que la candidatura pretén ser «municipalista, centrada en el territori i al costat d'emprenedors, pimes i treballadors».

Dulsat va ser ratificat com a candidat el mes passat amb un 91% dels vots dels associats al partit. Així, l'alcalde de Lloret de Mar encapçalarà una llista en la qual també es troben Masquef; l'alcaldessa de Campdevànol, Dolors Costa, en tercer lloc, i, en el ?número quatre, el regidor de Puigcerdà Àlex Rubio, entre d'altres.