JxCat critica «l'impacte nul» a Girona del primer any del Govern del PSOE i Podem

La diputada al Congrés i els senadors gironins de Junts per Catalunya han lamentat «l'impacte nul» del primer any del «suposat govern més progressista de la història [PSOE i Podem]» a les comarques gironines. Mariona Illamola, Jami Matamala i Josep Maria Cervera han criticat que les actuacions «o millor dit, les no actuacions del Govern espanyol a les nostres comarques hagin estat al mateix nivell de les dels governs de Rajoy».

«L'abandonament de l'Estat pel que fa a les infraestructures segueix clamant al cel, i per molt que hi hagi algunes partides pressupostades ens temem que, com passa sempre, l'execució no acabi arribant», lamenta Illamola. Els representants gironins de JxCat al Congrés i al Senat han posat com a exemples els incompliments amb el desdoblament de l'N-II ?posant com a exemple l'enllaç de Vidreres, al tram sud?, l'N-260, les línies ferroviàries R3 i R11 i els passos a nivell pendents d'eliminar.

«Aquesta deixadesa afecta negativament el desenvolupament i creixement de la demarcació i de retruc la qualitat de vida dels ciutadans», assenyala Illamola. «És un Govern propagandista, no progressista, que empitjora clarament aquesta qualitat de vida amb decisions com la congelació del salari mínim interprofessional, la mala gestió de la pandèmia i la crisi que se'n deriva, com els problemes per cobrar els ERTOs o directament impagaments», afegeix.

Illamola, Matamala i Cervera també han advertit que el fet que Catalunya hagi de rebre enguany un 22% menys de diners per poder dur a terme polítiques actives d'ocupació tindrà un greu impacte sobre els ciutadans gironins, especialment en un moment en què «són més necessàries que mai», així com també les ajudes «a pimes, autònoms i emprenedors, que estan patint de manera crua aquesta crisi».

«Retallen pensions i, per contra, veiem que la dotació de la casa reial i l'exèrcit pugen. Són les prioritats d'aquest Govern progressista, consideren els representants gironins de JxCat.