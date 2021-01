Llers obté una subvenció per poder restaurar barraques de pedra seca

L'Ajuntament de Llers ha aconseguit una subvenció de 15.000 € per a la restauració de vuit barraques de pedra seca declarades Bé Cultural d'Interès Local (BCIL) situades al Paratge de Pla Vinyers, a la Garriga d'Empordà de Llers, en el marc de les «Subvencions per a l'execució d'obres de restauració i conservació d'immobles de notable valor cultural per al trienni 2020-2022» de la Generalitat de Catalunya.

El projecte, redactat per l'arquitecte tècnic Vicenç Armangué amb l'assessorament de Maite Oliva, regidora de l'Ajuntament de Llers, neix com a primera fase d'un procés de treball i manteniment de la totalitat de BCIL de Llers, així com de divulgació patrimonial i de recuperació de vials.

La Garriga d'Empordà és un ampli territori que conté part dels termes municipals de Llers, Avinyonet de Puigventós, Vilanant, Biure i Pont de Molins. S'hi troben més de 500 barraques de pedra seca,murs i feixes que reticulen camps, olivets, erms i pendents.