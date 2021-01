Olot comença les obres de reordenació i pacificació del trànsit al barri de Sant Miquel

Olot ha començat aquest dilluns les obres de reordenació i pacificació del trànsit del bari de Sant Miquel. Els treballs, que duraran tres setmanes, transformaran en sentit únic alguns carrers que ara eren de dos sentits i reurbanitzaran el tram del carrer Jacint Verdaguer –entre l'avinguda Jaume II i Abat Racimir- per convertir-lo en una plataforma única amb preferència per als vianants. L'actuació és fruit de les mesures aprovades pel Consell del Barri en el marc del Pla Integral d'Accions de Millora (PIAM).

L'objectiu: aconseguir que els vehicles que circulen per l'interior del barri ho facin a menys velocitat, que l'avinguda Jaume II no sigui una via ràpida d'accés al centre de la ciutat des de la carretera de la Canya i la creació d'un eix "cívic" al carrer Jacint Verdaguer.