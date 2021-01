L'aeroport de Girona tanca l'any amb una caiguda del 91,1% en passatgers

L'aeroport de Girona ha tancat el 2020 amb una caiguda del 91,1% en el nombre de passatgers. Al llarg de l'any, han utilitzat les instal·lacions de Vilobí d'Onyar 172.213 viatgers, una xifra molt allunyada del 1,9 milions de passatgers que van viatjar des d'aquest aeroport. I això que el 2019 no havia estat tampoc el millor any i es va tancar amb un 4,3% de viatgers menys.

La reducció de vols de la companyia Ryanair ja havia passat factura a la infraestructura però l'impacte de la pandèmia ha deixat l'aeroport sota mínims. Segons les dades d'Aena, durant el desembre només han fet servir les instal·lacions 1.092 viatgers, un 97,1% menys que el mateix mes del 2019.

El 2020 ha estat un any pèssim per a l'aeroport Girona-Costa Brava.

I això tenint en compte que l'activitat de l'any anterior també havia acabat amb números negatius perquè havien viatjat un 4,3% menys d'usuaris. El darrer any tancat amb un increment va ser el 2018. Aleshores, es van enlairar o van aterrar a l'aeroport de Girona 2.020.138 persones, un 3,8% més que el 2017.

La manca de vols comercials ha provocat que, durant el mes de desembre, només hagin fet volat des d'aquest aeroport 1.092 viatgers, un 97,1% que el mateix mes del 2019.

Segons les mateixes dades, en total al desembre han aterrat o s'han enlairat 719 avions, que representen un descens del 26,2%. En l'acumulat de l'any, el nombre d'operacions han estat 9.991, un 45,3% menys.

El transport de mercaderies és l'única nota positiva del balanç de l'any, perquè continua en augment. Al llarg del 2020 s'han transportat 327.105 quilos, el 318,1% més de les que es van transportar l'any anterior. Un increment que també es reflecteix a les xifres de desembre amb 21.907 quilos transports, un creixement del 150,7%.