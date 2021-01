La llar d'infants El Molí Petit de Sant Joan de les Abadesses ha instal·lat un purificador d'aire que filtra i elimina les partícules suspeses a l'aire, inclosps virus i bacteris o pol·len i altres partícules contaminants. Amb aquest aparell es busca millorar la qualitat de l'aire dels espais on juguen i es desenvolupen els infants i protegir-lo d'infeccions i de la transmissió de la covid-19 i d'altres malalties. L'Ajuntament va contactar amb Casals Ventilació per adquirir-ne un, però l'empresa santjoanina ha cedit gratuïtament un dels models de REINTAIR de la seva nova línia de purificadors per espais tancats, amb filtres HEPA H14 que compleixen la normativa europea. Casals Ventilació també ha acabat cedint la versió més gran de REINTAIR a la Fundació Emma. Ambdós sistemes ja estan instal·lats i en funcionament.