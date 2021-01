Més de 1.000 alumnes gironins confinats en el quart dia de classe

Davant la pantalla d'un ordinador, d'una tauleta o d'un mòbil. Aquesta és la via per continuar fent classes de més d'un miler d'alumnes gironins que ahir, en tot just el quart dia de curs després de les vacances de Nadal, estaven confinats a casa. Perquè o bé ells o, en la majoria dels casos, un seu company de classe havia donat positiu. Segons les dades fetes públiques pel Departament d'Educació, que reflecteixen la realitat amb endarreriment respecte al que està passant en els centres escoles, ahir a les comarques gironines hi havia 38 grups confinats de 32 escoles o instituts diferents amb un total de 1.028 alumnes fent classe des dels seus domicilis. En la mateixa situació hi ha 73 docents. Dels 32 centres que tenien ahir grups confinats a Girona, la majoria només n'era un del sol. Les excepcions eren l'escola L'Estació de Sant Feliu de Guíxols amb tres i alguns amb dos com, per exemple, La Salle Figueres, l'institut Montsacopa d'Olot o l'escola Ignasi Melé i Farré de Tossa de Mar.

El ràpid creixement dels alumnes confinats a les comarques gironines és molt evident en aquests tres primers dies de reobertura de les escoles. Dimarts, després de la tornada a les classes del dia 11, hi havia 160 alumnes confinats; l'endemà, 418; i ahir 1.028 en una xifra que, en pocs dies, ja estarà al mateix nivell que hi havia el 21 de desembre en el darrer dia de curs abans de les vacances de Nadal: 152 grups confinats i 3.583 alumnes. En aquell moment, els docents confirmats a les comarques gironines eren 179. En el conjunt de Catalunya, els alumnes confinats freguen ja els deu milers (9.888) i els docents s'enfilen fins als 661 després que ahir, en el quart dia de curs passades les festes de Nadal, ja hi hagués 364 grups confinats (243 més que el dia anterior). En tot el territori només hi va haver un centre que no va obrir per coronavirus, l'escola de Castellfolit del Boix al Bages.

Més enllà de les estadístiques, els confinaments de tot el grup quan un alumne dona positiu té una afectació directa en el dia a dia familiar. Especialment, en els casos on els grups confinats són dels cursos més petits de Primària en què els nens no es poden quedar sols a casa. La notícia sol arribar als pares via mail. Una comunicació on s'explica que un company d'escola del seu fill o filla ha donat positiu i que, normalment l'endemà o dos dies després, tot el grup haurà de fer-se una PCR en el mateix centre escolar. En la mateixa comunicació amb les famílies, un seguit de recomanacions com «No es pot assistir a activitats extraescolars, ni a domicilis d'altres familiars o a altres llocs que no siguin el domicili habitual» o «En cas de contacte físic proper, especialment per a infants més grans de sisanys, és recomanable utilitzar mascaretes, tant pel que fa la persona que està fent la quarantena com per a les persones convivents» i l'avís que els resultats de la PCR es podran consultar per les les vies habituals del Departament de Salut. Aquí no es pot deixar de ?banda que, segons les mateixes estadístiques que facilita Educació, la majoria de les proves PCR que es fan a les escoles surten negatives.

Un cop superat aquest punt, i amb deu dies de confinament a casa per endavant, els alumnes intenten seguir per internet els seus respectius cursos acadèmics. Una educació no presencial que, en cas que la pandèmia s'agreugi més en les properes setmanes, pot passar ser general per a tots els alumnes com ja passa a Alemanya,a Gran Bretanya o als Països Baixos.