La FOEG diu que fins que no estigui fet el baixador del TAV «no ens ho acabem de creure»

La patronal gironina FOEG celebra que el Ministeri de Transports hagi tret a licitació l'estudi del baixador del TAV a l'aeroport de Girona, però acull aquest pas endavant en la materialització del projecte «amb reserves». La FOEG remarca que és una infraestructura que han reclamat «reiteradament i des de fa molts anys» perquè és una aposta «estratègica» per al territori. Tot i això, en un comunicat remarquen que cal prendre l'anunci de la licitació «amb reserves»: «L'experiència ens diu que fins que no estigui fet no ens ho hem d'acabar de creure». «Falta que l'estudi no s'eternitzi i que un cop fet no es quedi en un estudi, sinó que s'executi», assenyalen.

La patronal FOEG apunta que l'aeroport de Girona té una situació estratègica i que la connexió ferroviària no només seria atractiu per a Catalunya sinó també per al sud de França, perquè «estaria només a 30 minuts de Barcelona i es convertiria en el primer aeroport del sud d'Europa connectat a l'alta velocitat».

La patronal exposa que l'anunci del ministeri arriba en un moment de «poques bones notícies» i de dificultat per a l'economia gironina, sobretot pel pes que hi té el turisme. També recorden que l'aeroport ha tancat el 2020 amb una caiguda del 91% en el nombre de passatgers. «Des de la FOEG vetllarem i treballarem perquè no es quedi en un estudi», conclou el comunicat.

Dijous, el ministeri de Transports va anunciar que finalment licita, per 387.200 euros, l'estudi informatiu que ha de recollir les diferents propostes d'ubicació, disseny i connexió de la futura estació del TAV a l'aeroport de Girona. Tots aquests aspectes, segons va subratllar el ministeri, han de permetre que se satisfacin les necessitats de transport actuals i futures, tot «racionalitzant» les inversions.

La futura estació se situarà dins la línia d'alta velocitat que connecta Barcelona amb la frontera francesa, que passa per Girona i Figueres, i que actualment ja circula pels voltants de l'aeroport. És per això que l'informe inclourà les possibles solucions sobre com connectar l'aeroport gironí i la futura estació. Segons van assenyalar des del Govern espanyol, l'objectiu primordial de l'informe és «analitzar la millor ubicació per a l'estació, considerant la situació de la línia d'alta velocitat que passa per l'entorn de l'aeroport i conjugant l'explotació d'aquesta nova estació amb les necessitats actuals de la línia ferroviària».

Des del territori, igual que la FOEG, la Cambra de Comerç i la Federació d'Hostaleria també han aplaudit que finalment es desencalli la infraestructura, tot i que també es mostren escèptiques i demanen que els tràmits no s'eternitzin. Així, doncs, tant el president de la Cambra, Jaume Fàbrega, com el de la Federació, Antoni Escudero, ho van considerar d'alta prioritat.