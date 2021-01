El brot a la residència Montsacopa d'Olot ja suma vuit morts i 84 infectats per covid-19, 46 dels quals residents

El brot de coronavirus a la residència Montsacopa d'Olot ja suma vuit morts i 84 infectats. Del total de contagis, 46 són residents –dels 87 que tenia el centre- i 38 treballadors. Els primers casos es van detectar a finals de desembre quan una treballadora va donar positiu. Immediatament, es va activar un cribratge massiu al centre i es van posar en marxa les mesures de contenció. En aquest primer cribratge, es va registrar 17 residents positius i cinc treballadors més però la xifra ha anat incrementant progressivament. Les darreres proves realitzades la setmana passada van fer aflorar 10 positius més en residents i 12 en professionals.

El centre es va sectoritzar en detectar-se el brot i es van aïllar els residents. Els usuaris positius es van traslladar a la segona planta de la residència reservada com a zona vermella, mentre els seus contactes estrets es troben en quarantena en una altra planta habilitada com zona groga. Pel que fa a la zona verda, hi ha 27 residents amb resultat negatiu que estan aïllats de la resta del geriàtric. Aquesta setmana es faran noves proves a tots els usuaris que, fins ara, han sortit negatius.

A més i per tal de poder començar el procés de desaïllament dels residents que hagin superat la malaltia, en els propers dies es faran tests ELISA –serològics- per determinar l'estat immunològic dels primers pacients.

El Departament de Salut esta fent un seguiment de la situació i de les mesures de control, juntament amb la direcció de la residència. La situació clínica dels usuaris s'està vigilant i se segueix diàriament per part dels professionals sanitaris del mateix centre i per part de l'equip d'Atenció Primària d'Olot.