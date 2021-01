L'Ajuntament de Banyoles finalitza les obres de millora del carrer Divina Pastora

Els treballs de reforma d'un tram del carrer Divina Pastora,al barri del Barral de Banyoles, es troben en la recta final després de completar la renovació de la xarxa de recollida d'aigües pluvials i residuals en el tram que va del carrer Baldiri Reixach fins a la connexió amb el passeig Mn. Lluís Constans. Les obres han comptat també amb la construcció de dues voreres que fins ara no existien, així com de la instal·lació de fanals d'enllumenat públic i espais de terra on properament s'hi plantaran arbres d'espècies consensuades amb els veïns. El carrer mostra ara una imatge més endreçada amb l'ordenació que s'ha fet dels aparcaments i que, amb aquesta darrera intervenció, es completa la reforma total del carrer iniciada fa més de15 anys. L'arranjament de la xarxa de sanejament ha costat 56.809 euros i la urbanització del carrer 96.195 euros.