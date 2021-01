Carrizosa reclama al Govern la dimissió de Solé per la sentència del TSJC

El cap de llista de Ciutadans a les eleccions catalanes, Carlos Carrizosa, va demanar ahir, durant una visita a Blanes, la dimissió del conseller d'Acció Exterior, Bernat Solé, després de la sentència del TSJC. Segons Carrizosa, la sentència fa «evident» que el conseller no pot «pilotar el procés electoral» i per això va demanar al Govern que busqui un substitut. A més, el líder de Cs creu que una persona que ha estat «condemnat per incomplir les lleis» no pot encarregar-se «unes eleccions veritablement democràtiques». Per altra banda, el líder de Cs va qüestionar la validesa del CIS, que dona la victòria al PSC, i va avisar que surten «a guanyar».

Carrizosa va demanar al conseller d'Acció Exterior, Bernat Solé, que plegui del seu càrrec després que el TSJC anunciés ahir mateix la sentència que l'inhabilita durant un any per la seva participació en el referèndum de l'1-O. Segons el líder de Cs, creu que «una persona que no respecta la llei» no pot «pilotar un procés electoral» com és el 14-F.

Carrizosa va recordar que Solé és l'encarregat d'organitzar els comicis electorals catalans. Per això no entén que el Govern confiï en Solé, que està «condemnat per incomplir les lleis» a l'hora de dirigir «unes eleccions veritablement democràtiques», en referència al 14-F. Per aquest motiu, el candidat va anunciar que ja han demanat «la compareixença» del vicepresident en funcions, Pere Aragonès, perquè expliqui «qui serà a partir d'ara» la persona encarregada del procés electoral.

D'altra banda, el líder de Ciutadans va demanar a les formacions polítiques arribar a un «consens» per tal que no hi hagi cap càrrec electe i responsable públic que se salti els protocols de vacunació que marquen les autoritats sanitàries. Carrizosa va anunciar aquesta voluntat després que aquest dimarts dimitís el conseller de Sanitat de Múrcia per haver-se vacunat contra la covid-19.

«Els càrrecs públics han de ser un exemple», va afirmar el líder de Cs. Per això creu que «no es pot repetir» aquesta situació que s'ha produït a Murcia, ni tampoc la d'alguns alcaldes que es van vacunar per aprofitar dosis que sobraven de les residències.

Carrizosa va fer aquestes declaracions en una visita a la fàbrica de teixits Nylstar de Blanes acompanyadel candidat per Girona, Jean Castel. El candidat de Cs va remarcar la importància de les empreses catalanes innovin, com ha fet Nylstar, en crear un teixit antibacterià que ajuda a evitar contagis del coronavirus.