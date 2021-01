Els Mossos controlaran els accessos a la Zona Volcànica de la Garrotxa

Els Mossos d'Esquadra, en col·laboració amb altres administracions, controlarà els accessos a sis parcs naturals aquest cap de setmana per garantir el compliment del confinament municipal. El cap de setmana passada ja es van incrementar els controls al parc dels Ports i la serra de Llaberia i aquest cap de setmana s'hi sumaran la Zona Volcànica de la Garrotxa, el Montseny, Sant Llorenç del Munt i l'Obac, el Parc Natural Montserrati el parc de Poblet. El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, no va descartat que s'hi pugui sumar alguna zona més.

Pel que fa al trànsit, Sàmper va detallar que fins a les deu del matí d'ahir, el trànsit a l'àrea metropolitana de Barcelona s'havia incrementat un 1% respecte al mateix dia de la setmana anterior però s'havia reduït un 9% en comparació amb el dijous de la setmana prèvia al confinament municipal. En concret, han sortit de Barcelona i la seva àrea 105.992 vehicles i hi han entrat 127.258. Aquest dimecres es va registrar un increment del 3% respecte a la setmana anterior i dimarts d'un 4%.

Pel que fa al Túnel del Cadí, dimecres hi va haver un 8,34% més de vehicles en sentit nord respecte al dimecres anterior i els mateixos que fa un any. En sentit sud es va registrar un 19% més de vehicles i un 15% més que fa just un any.