Castel exigeix a la Generalitat que pagui els ajuts pel «Gloria»

«Exigim que les ajudes pels estralls provocats pel Gloria arribin d'una vegada a tots els sectors afectats». D'aquesta manera es va expressar ahir el cap de llista de Ciutadans per Girona a les eleccions catalanes, Jean Castel, durant una visita al delta de la Tordera, a Blanes, per comprovar l'estat de la zona un any després de l'afectació del temporal Gloria, que va colpejar amb molta força diversos punts del litoral selvatà.

«No pot ser que els ajuntaments, els sectors agrícoles, ramaders i els pastors de les zones afectades encara no hagin rebut un sol euro pels danys soferts i que han estat degudament comptabilitzats», va manifestar el candidat en la seva visita a la zona.

Acompanyat del també diputat, Héctor Amelló i el portaveu de Cs a Blanes, Cristhian Ortiz, Castel va voler assenyalar com el Govern de la Generalitat encara «té pendent corregir molts danys en infraestructures, rieres i telecomunicacions o bé d'abonar la totalitat dels imports», una tasca que «recau fonamentalment sobre les conselleries de Territori i Agricultura».

Per al candidat del partit taronja, la situació en què es troben ajuntaments i sectors afectats pel temporal un any més tard «és l'evidència que ens trobem davant un Govern de la Generalitat que té els departaments sota mínims i que només posa pegats en comptes d'arreglar els problemes». És per aquest motiu que Castel va voler indicar com, en els comicis que s'han de celebrar el pròxim 14 de febrer, la ciutadania té la possibilitat «de canviar de Govern i optar per un que demostri que una altra gestió és possible, amb sentit comú i responsabilitat institucional».