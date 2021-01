Laia Martínez (ERC) substitueix Núria Pérez a l'alcaldia de Pardines

La primera tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de Pardines, Laia Martínez, és la nova alcaldessa del municipi del Ripollès. Martínez agafa el relleu de Núria Pérez a l'alcaldia, després que, el passat dimecres 20 de gener, Pérez presentés la seva renúncia al càrrec.

En una carta dirigida als habitants de Pardines, Pérez explica que «arran de la meva situació personal i professional, he vist la necessitat de fer un traspàs del càrrec a un altre regidor/a de la corporació». En aquest sentit, la fins ara alcaldessa apunta al «neguit per la falta d'immediatesa en determinades situacions pel fet de no viure al poble», així com la «manca de temps» que l'ha portat a «destinar temps en horaris intempestius i a fer mans i mànigues per complir amb l'exigència i responsabilitat que comporta el càrrec, en detriment de la meva salut i estat emocional». Núria Pérez va ser nomenada alcaldessa de Pardines l'any 2015, formant part de la llista d'Independents de Pardines-Acord Municipal, vinculada a ERC.

Laia Martínez (Pardines, 1995) fins ara ha estat regidora d'Educació, Festes i Cultura i primera tinenta d'alcaldessa des de l'any 2019. Treballa de mestra d'educació infantil en una escola del Ripollès.

L'equip de govern de Pardines continuarà estant format pels cinc regidors del grup d'Independents per Pardines-AM: Laia Martínez, Núria Pérez -que mantindrà l'acta de regidora-, Marta Desel, Jaume Morera i Jordi Hubach.