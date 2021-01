Els pagesos diuen que la població de senglars està «desbocada»

Nova queixa dels pagesos per la gran població de senglars que hi ha a les comarques de Girona. Diuen que està «desbocada» i que cal fer alguna cosa per aturar-la, ja que els animals estan fent «molt mal» als conreus. El coordinador d'Unió de Pagesos a les comarques de Girona, Narcís Poch, assegura que actualment hi ha setze exemplars per quilòmetre quadrat. En aquest sentit, Poch ho compara amb França, on es registren poblacions de cinc porcs de mitjana per la mateixa extensió de terreny. Per la seva banda, els caçadors expliquen que fan batudes constants i assenyalen que ha caigut el nombre de caçadors de manera important els darrers anys per la «mala fama» que han agafat.

«Necessitem més canya contra el senglar. Ha de ser una caça molt més intensiva». Així de clar es mostra el coordinador d'UP a les comarques de Girona, Narcís Poch, en relació amb la població de porcs que hi ha a la demarcació. Una població que ha crescut de manera important els darrers anys i que preocupa tant a pagesos com a caçadors i administració. De fet, a la zona de les Gavarres s'ha registrat un increment de batudes arran del nombre d'exemplars que hi ha.

Poch afirma que, actualment, la demarcació té una mitjana de setze porcs per quilòmetre quadrat, tres vegades més que França. Per això, reclama més mesures per controlar la població. A més, carrega contra «la lentitud vergonyant» de l'administració a l'hora d'autoritzar batudes.

«No té sentit que triguin un o dos mesos a donar permís, perquè en el temps que es tarda autoritzant la batuda el porc pot fotre per terra el sembrat i el pagès perd la collita», destaca. La solució, segons Poch, passa perquè la caça faci una funció «reguladora» de la fauna. «El problema és que amb el senglar la situació la tenim completament desbordada i no està controlat per cap costat», concreta.

Els caçadors, en canvi, diuen que ells fan tot el que poden i recorden que perden federats constantment. «Com que estem mal vistos, hi ha cada vegada menys joves que vinguin a la cacera, però si no hi som nosaltres qui la farà aquesta feina?», es pregunta el president de la Federació de Caça de Girona, Josep Blanquerna. En aquest sentit, recorda el cost que tenen els caçadors cada vegada que fan una batuda. «Entre les enganxades dels gossos, assegurances, benzina i totes les despeses, són molts diners», indica. Amb tot, posa en dubte que el nombre de porcs sigui tan alt com diuen els pagesos. Segons diu, les batudes són «constants» i la seva funció «surt de franc» als ciutadans.