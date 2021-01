La Diputació justifica els contractes de viatges: va ser una «solució temporal»

El president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, va justificar ahir els contractes a una sola agència de viatges sense licitació prèvia com una solució que s'utilitzava de forma temporal. El motiu és que el 2019 s'havia licitat un contracte per oferir aquests serveis d'assistència en viatges, però «hi va haver una queixa» i es va desestimar tot el procés. Això implicava iniciar tota la licitació i adjudicació altra vegada. L'encarregat de fer-ho era el cap de l'Oficina de Protocol, que estava de baixa «per motius de salut» entre finals del 2019 i el 2020.

La polèmica per diversos contractes a una sola agència de viatges de la Diputació de Girona va arribar al ple aquest dimarts 26 de gener, després que la portaveu de la CUP, Laia Pèlach, en demanés explicacions al president de l'ens, Miquel Noguer. Aquest va respondre que tots els contractes són per la gestió i assistència de viatges (globalment ascendeixen a uns 60.000 euros) i es tractava d'una solució temporal mentre no es feia un procés de contractació global.

Des de secretaria i intervenció es va avalar aquest procediment i es va instar a tornar a fer les bases de licitació. El principal problema és que l'encarregat de fer el procés era el cap de l'Oficina de Protocol, qui des de finals de 2019 i durant el 2020 estava de baixa «per motius de salut». Això va obligar a retardar el procés. Noguer va assegurar que mentrestant feien les contractacions directes per aquests serveis amb l'aval de secretaria i intervenció. En aquest cas, es tractava de contractes separats i, per tant, no es vulnerava la normativa, que estableix un procés de licitació per als contractes de més de 15.000 euros.

La resposta no ha satisfet la portaveu de la CUP, Laia Pèlach, qui ha lamentat que el president al·legués «una malaltia per justificar la feina no feta». Pèlach ha insistit en la «manca de transparència» de la Diputació de Girona i ha retret a Noguer que «en alguns moments semblava que li fes gràcia» parlar d'aquest tema. «A mi no em fa cap gràcia», ha afegit la portaveu de la CUP, «i a la ciutadania crec que tampoc». Per la seva banda, Miquel Noguer ha negat cap tipus de burla en el seu discurs.