Territori aprova definitivament el Pla Director de la Costa Brava

La Comissió de Territori de Catalunya va donar ahir el vistiplau definitiu al Pla Director Urbanístic (PDU) de la Costa Brava, que evitarà la construcció de 15.000 habitatges. Amb aquesta aprovació definitiva, després d'anunciar el pla a finals de 2019, el document es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i entrarà en vigor a partir del dia següent.

El document proposa que hi hagi 86 àmbits amb un total de 916 hectàrees de superfície tornin a formar part de la xarxa d'espais oberts i, per tant, no s'hi pugui edificar. El pla ha revisat 166 sectors que fins ara tenien sòl urbanitzable i 35 àmbits més de sòl urbà. Aquesta revisió ha afectat 17 municipis gironins que no tenen el planejament adaptat al pla territorial parcial de les comarques gironines. Es tracta de Portbou, Colera, Llançà, el Port de la Selva, Cadaqués, Roses, Sant Pere Pescador i l'Escala, Torroella de Montgrí, Pals, Begur, Mont-ras, Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d'Aro, Tossa de Mar, Lloret de Mar i Blanes.

A més, també ha fixat unes directrius d'integració paisatgística per futures edificacions aïllades a 22 municipis del litoral gironí.

També proposa que 86 àmbits tornin a formar part de la xarxa d'espais oberts per motius de sostenibilitat. Sumen un total de 916 hectàrees de superfície i s'hi impedeix la construcció d'uns 11.000 habitatges. D'altra banda, el pla també modifica alguns dels sòls urbanitzables. Per això des del Govern plantegen canviar 56 àmbits de 559 hectàrees on s'hi podrien haver construït 6.830 habitatges. Això impedira la construcció d'uns 4.000 habitatges.

En canvi, manté 61 àmbits de 436 hectàrees que «no entren en contradicció» amb els criteris del pla i que permetran construir uns 6.000 habitatges.