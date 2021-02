L'Oficina per a la Reactivació Econòmica de la Garrotxa ha atès més de 140 usuaris

L'Oficina per a la Reactivació Econòmica de l'Ajuntament d'Olot i el Consell Comarcal de la Garrotxa ha rebut més de 150 consultes de més de 140 usuaris en els primers tres mesos de funcionament del servei. L'Oficina respon a la necessitat d'assessorament i acompanyament per a persones i empreses en relació amb l'impacte que ha provocat la covid-19 en l'economia i el mercat de treball a la comarca. De fet, segons l'estudi de DinàmiG, aquest servei era demandat per un 57,7% de les empreses garrotxines.

Un 75% de les consultes eren relacionades amb ajuts i subvencions que poguessin beneficiar les persones de la comarca afectades per les restriccions o el descens de les vendes a causa de la covid-19. També s'han rebut peticions relacionades amb temes empresarials (10%) que s'han derivat a l'Àrea d'Empresa de DinàmiG i sobre recerca de feina (4%) que han estat derivades a l'Àrea d'Ocupació (Mas les Mates). En menor mesura, s'han rebut consultes sobre l'ajornament del pagament del lloguer de locals, restriccions d'obertura d'establiments a conseqüència de la covid-19 i sobre el pagament de les taxes d'escombraries, entre d'altres. Pel que fa a sectors, prop del 40% de les consultes han estat realitzades per serveis, el 14% per establiments de restauració, l'11% per comerços i el 8% per empreses del sector cultural. També s'han rebut consultes d'empreses d'activitats turístiques, allotjaments, empreses de distribució o de tecnologia. Pel que fa a la tipologia d'empresa que s'ha apropat a l'Oficina, el 49% han estat micropimes i el 34%, autònoms. La resta han estat consultes realitzes per persones en recerca de feina (5%) i emprenedors (3%).

Actualment, aquest servei ja compta amb més de 140 usuaris de tota la comarca. L'Oficina per a la Reactivació Econòmica de la Garrotxa és una de les accions incloses en el Pla de Reactivació Econòmica i d'Ocupació d'Olot i la Garrotxa.