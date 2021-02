Comencen els cribratges massius als centres educatius d'Olot

Salut ha començat aquest dijous al matí els cribratges massius a Olot, en el marc de l'estratègia de detecció de casos de covid-19 a la Garrotxa. Durant diversos dies es faran proves PCR a cinc centres educatius davant l'increment de casos a la comarca i al municipi, que és que té més risc de rebrot de tot Catalunya. Malgrat l'elevada incidència de casos a les escoles i instituts, però, Educació descarta per ara tancar centres: "De moment, les escoles són segures". Les primeres proves s'estan fent a l'IES la Garrotxa. El centre té a hores d'ara 12 dels 58 grups confinats. El seu director, Jordi Antiga, ha admès que, a diferència de fa uns mesos, ara quan es detecta un cas positiu en surten més a la resta del grup.

Olot és el municipi de Catalunya amb més risc de rebrot, amb 2.138 punts, i a la comarca de 1.872. La situació preocupa des de fa setmanes a les autoritats sanitàries, que han creat una comissió de seguiment de la situació epidemiològica per decidir les mesures a adoptar per intentar frenar l'expansió del virus.

La primera passa per cribratges massius a escoles i instituts d'Olot i de la resta de la Garrotxa. El primer centre on s'han començat a fer proves és l'IES la Garrotxa, amb un 20% dels grups confinats (12 dels 58 que tenen). El seu director, Jordi Antiga, ha explicat que han notat un increment en la incidència de casos quan surt un positiu en un grup, que abans no passava, però ha dit que no té dades sanitàries per poder atribuir la situació a la soca britànica del virus.

També es faran proves a les escoles, Pia, Pla de Dalt, Sant Roc, a l'institut Bosc de la Coma i a l'escola Joan Maragall de Santa Pau, on es cribraran alumnes i professionals dels centres. Segons ha explicat el director territorial d'Educació a Girona, Martí Fonalleras, aquest dijous hi ha 41 grups confinats a Olot. Una xifra que, segons Fonalleras, suposa aproximadament un 10% del total (uns 400).

En tots aquests centres es faran proves PCR perquè tenen una fiabilitat més elevada entre els asimptomàtics. El director del CatSalut a Girona, Miquel Carreras, ha dit que "de moment, les escoles són segures", tot i que ha admès que molts dels casos que es detecten es produeixen a l'entorn educatiu. "On abans hi havia un cas, ara en trobem cinc o sis", explica. Tot i això, ha dit que, per ara, descarten tancar els centres educatius.

En relació a la pressió assistencials a l'hospital comarcal, Carreras ha dit que l'edat mitjana dels casos positius ha baixat molt i que això, probablement, provoca que hi hagi menys ingressos. Malgrat això, ha insistit que caldrà esperar dues setmanes per veure la fotografia real que deixen els nous casos que vagin sorgint.



La incidència de la soca britànica

Sobre la variant britànica, ha dit que a la Garrotxa es seqüencien –com es fa a tot Catalunya- una part de les proves que es fan –un 10%- però que no tenen dades sobre la incidència real de la nova soca, que els científics consideren molt més transmissible. "No podem assegurar la incidència de la variant britànica", ha insistit. Tot i això, ha explicat que en un 30% de les proves de mostreig realitzades en aigües residuals de la Garrotxa s'hi ha trobat la variant.



Extremar les precaucions

Malgrat això, Carreras ha insistit en què cal adoptar les mateixes mesures es tracti d'una soca o altra. En aquest sentit, ha dit que cal extremar les precaucions i no relaxar-se. Precisament i preguntat sobre la decisió del Procicat, Carreras ha admès que Salut va recomanar mantenir les mesures sense variacions. "Sempre hem dit que hi ha coses que nosaltres no hauríem fet i que s'han fet", ha afegit.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus