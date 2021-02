L'experiència de qui fa uns anys també va haver de buscar la seva primera feina

«La meva feina serà parlar amb ella, aconsellar-la sobre maneres de trobar feina, com anar entrant en el món laboral, que és diferent de l'universitari, i explicar-li les experiències d'una persona que, com jo, fa temps que es va llicenciar i ja té una trajectòria laboral més o menys significativa». Així encara l'advocat Lur Sedeño l'encàrrec de ser el primer «mentor» d'un programa de la Universitat de Girona en el qual antics estudiants faran un acompanyament a nous graduats («mentees») amb l'objectiu de facilitar la seva inserció laboral.

En el cas de Lus Sedeño, l'advocat farà tàndem amb la Lucía Rodríguez Romero, que fa poc ha acabat el grau de Criminologia a la UdG i amb qui ha tingut el primer contacte d'un programa que s'allargà sis mesos amb trobades periòdiques. «Quan vaig acabar la carrera em vaig apuntar a l'associació d'exalumnes (UdGAlumni) i han estat ells el que em van trucar per si volia fer de mentor. Jo i la Lucía som el primer tàndem i comencem el projecte», apunta Sedeño, que, de fet, ha obert un camí que també ja segueix l'empresari David Martí (Playbrand), que farà la mentoria a una recent graduada, Montse Murlà, que vol endegar un projecte audiovisual, i darrere seu arribaran fins a desena de parelles en la primera edició del projecte.

«Una de les tasques importants de la UdG és retornar a la societat allò que la societat ens ha donat abans, i això és el que pretén aquest programa: aprofitar el coneixement i experiència d'aquells que ja s'han format i ja formen part del món professional per posar-lo a disposició dels que ara hi estan a punt d'entrar perquè, amb aquest acompanyament, puguin orientar el seu futur», explica la vicerectora d'Estudiants i Inserció Laboral de la Universitat de Girona, Laura Vall-llosera, que avisa, però, que la relació entre les dues parts no es pot acabar convertint en una simple «ajuda» a través d'oferir-li contactes o obrir portes: «La tasca dels mentors no està enfocada a buscar feina o sols a facilitar contactes als mentees, sinó a ser al seu costat a l'hora de fer el camí per arribar on volen». A l'hora d'escollir les parelles de mentors (antics llicenciats de la UdG amb un bagatge professional consolidat) i mentees (llicenciats en els darrers mesos) s'han emprat «criteris de proximitat en la professió i experiència i buscant un diferencial d'edat suficient perquè la trajectòria professional dels primers sigui prou rellevant per fer aquest acompanyament».

Des de la universitat tenen clar que, perquè el programa doni fruits, tant el mentor com la mentee han de tenir clar que el primer ha de ser més «un narrador que comparteixi experiències reals que ell ha viscut» que no pas «un expert en la metodologia de buscar feina o un consultor que ofereix els seus serveis de forma gratuïta». I, de la mateixa manera, el jove recent titulat que busca feina «no es pot precipitar a descartar o posar-se a la defensiva davant les propostes que li faci el seu mentor».