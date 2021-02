Santa Coloma de Farners vol retenir residus i evitar abocaments a la riera

L'Ajuntament de Santa Coloma de Farners i l'empresa Aigües Colomenques han posat en marxa un sistema pioner al territori que permet retenir els residus i evitar abocaments a la riera del municipi. Es tracta d'una prova pilot que està pensada especialment per a dies de fortes precipitacions. El sistema consta d'un suport fix d'acer inoxidable, on hi ha subjectes quatre malles que capturaren els residus flotants. En el seu conjunt, el sistema pot arribar a suportar fins a més de 400 kg de pes.

La instal·lació d'aquestes xarxes permetrà retenir la brossa que arrossega el clavegueram en períodes de forts aiguats i que acabaven a la riera. La voluntat de l'empresa Aigües Colomenques, expliquien, és poder portar el sistema a altres localitats en les quals sigui necessari.

Per això, Aigües Colomenques durà a terme periòdicament el monitoratge d'aquesta prova per tal de millorar-ne l'efectivitat. La voluntat del consistori i de la companyia és implementar mesures per millorar l'eficiència de la resposta davant impactes d'origen natural com són els episodis de pluja extrema. El regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners, Pep Prat, es va mostrar «molt satisfet» amb l'execució d'aquesta iniciativa que permet «preservar un espai tan valuós com és la riera», va explicar.

Prat va assegurar que des de la regidoria de Medi Ambient de Santa Coloma de Farners, mantenen la voluntat «d'actuar en favor del nostre medi» i va destacar que la proposta va sorgir d'un treballador de la Brigada Municipal. En aquest sentit, l'edil va assenyalar que aquesta proposta ha tingut molt bona acollida entre els veïns.