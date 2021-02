Descobreixen una tomba i l'antic paviment de l'església de Sant Cristòfol de Campdevànol

La segona fase d'obres de millora a l'església de Sant Cristòfol de Campdevànol, coneguda popularment com la Vella, ha tret a la llum una tomba i l'antic paviment del temple, que data del 1700. Segons informa el consistori, s'està estudiant l'origen de la tomba i apunten que podria tractar-se de la tomba d'un capellà o un bisbe. També es descarta pavimentar el terra tal com es preveia en la tercera fase dels treballs per preservar el nivell original descobert ara. La segona fase, pressupostada en 41.000 euros, se centra en rehabilitar el campanar per preservar el conjunt històric i garantir la seguretat als visitants del cementiri, ja que es troba en un estat molt precari. La previsió és que les obres s'enllesteixin a mitjans de març.

Quedarà pendent una tercera fase que es farà l'any 2022 i que consistirà en la consolidació dels murs interiors per fer-la visitable. L'església data del 1700 i era l'antiga parròquia de Campdevànol.