Hipra iniciarà al juny els assaigs clínics de la vacuna contra la Covid-19

La farmacèutica veterinària Hipra d'Amer iniciarà el proper mes de juny els assaigs clínics en fase 1 i 2 de la seva vacuna contra el virus de la Covid-19 segons ha anunciat avui al Congrés de Diputats, el president del Govern, Pedro Sánchez que ha comparegut per fer balanç de l'acció del seu executiu de la pandèmia. Sánchez ha confirmat que la multinacional gironina treballa en un projecte basat en una proteïna antígena i que els assaigs preclínics en animals es podrien iniciar en breu per, posteriorment, al juny posar-se en marxa els assaigs. Aquest però, no és l'únic projecte en què està immers Hipra. L'empresa assumirà la fabricació de la vacuna que porta a terme el grup Felipe García de l'Hospital Clínic i, segons ha afirmat Sánchez durant la seva compareixença, els assaigs clínics en fase 1 i 2 en humans es podrien iniciar en el segon trimestre d'aquest any.

Hipra disposa de tota la tecnologia i capacitat productiva necessària per poder tirar endavant aquesta investigació de vacunes contra el virus i forma part dels projectes que s'han posat en marxa i la suma d'esforços entre l'empresa privada i la ciència.

El president del govern espanyol ha destacat que tots aquests projectes de vacuna ens "omplen d'esperança, optimisme i orgull" i ha posat en relleu que ens "hem de sentir orgullosos de la nostra investigació". Aquest binomi empresa-ciència està desenvolupament actualment 12 projectes de vacunes contra la Covid-19, 3 dels quals són coordinats pel Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC). Fins al moment, 10 projectes ja han rebut 7'8 milions d'euros per part del Ministeri de Ciència i Innovació. Tots són projectes que ja estan en marxa, que han realitzat els seus prototips i que ja estan efectuant els assaigs preclínics en animals necessaris per poder validar l'eficàcia de les vacunes, segons va confirmar el president del Govern.

En el cas d'Hipra, la farmacèutica gironina investiga una vacuna contra la Covid-19 que garanteixi una immunitat de llarga durada -en col·laboració amb el Cínic de Barcelona- i, a la vegada, desenvolupa una línia pròpia de recerca. Durant la primera fase de la pandèmia, l'empresa va col·laborar amb l'Institut Català de la Salut fent anàlisi de PCRs i cedint part de les seves instal·lacions. Durant mesos van processar unes 35.000 PCRs de diferents hospitals de la geografia gironina.

Durant la seva intervenció al Congrés de Diputats, Sánchez ha inclòs Hipra en els cinc "projectes esperançadors" per trobar una vacuna eficaç contra el virus. A banda del d'Hipra hi ha el desenvolupat pel grup de Mariano Esteban que ha obtingut resultats preclínics molt positius en els seus assaigs amb ratolins amb una eficàcia 100% en la protecció davant la infecció del SARS Cov-2. Aquesta vacuna és estable i es pot conservar i administrar en condicions molt avantatjoses, segons paraules de Pedro Sánchez, i per tant, si els resultats són positius els assaigs clínics en humans es podrien iniciar en breu.

Un altre dels projectes és el de Luis Enjuanes que actualment està en converses amb empreses per l'encapsulat de nanopartícules mentre també avança en els assaigs preclínics en ratolins. En el seu cas fins al juny vinent no iniciaria els assaigs. Després va fer menció a la investigació del grup Felipe García de l'Hospital Clínic i que, segons el president del govern, la seva fabricació està a punt d'iniciar-se a les instal·lacions d'Hipra.

Per últim hi ha el projecte del doctor Bonaventura Clotet de l'Institut d'Investigació de la Sida (IrsiCaixa) que ha completat els assaigs preclínics en animals amb un 100% d'eficàcia. També manté negociacions amb diferents empreses per acordar la producció de la seva vacuna.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus