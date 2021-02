Localitzen nou projectils a tocar de la llera del riu Ter a Ripoll

Troballa d'artefactes explosius a la llera del riu Ter de Ripoll: nou projectils de la Guerra Civil.

Un pescador diumenge a la nit va alertar els Mossos d'Esquadra que n'havia trobat alguns i l'endemà, els van retirar. En un primer moment, el pescador va localitzar tres projectils dins l'aigua, i un a fora, a la vora del riu Ter.

Els especialistes en artefactes dels Mossos, però van anar ahir al matí cap a dos quarts de vuit fins al punt de la troballa. Els agents van fer recerca per una àrea pròxima al punt quilomètric 110.8 de l'N-260 en direcció a Ripoll.

Un cop al lloc, un patrulla de la Unitat de Seguretat Ciutadana de Ripoll va localitzar un cinquè projectil, mentre que els Tècnics Especialistes en Desactivació d'Artefactes Explosius (TEDAX-NRBQ) dels Mossos d'Esquadra en van trobar quatre més. En total hi havia nou projectils.

Uns artefactes d'artilleria que pertanyen a la Guerra Civil espanyola. Els projectils són del calibre 155 mil·límetresi es trobaven ocults entre la llera i dins el riu Ter. Un cop localitzats, els Tedax els van retirar per la seva posterior destrucció. La col·laboració ciutadana va ser clau en la troballa i alerta a la policia.

Aquesta zona del Ripollès no és el primer cop que és escenari de troballes d'artefactes explosius, ja que és una àrea per on va passar la Retirada.

No és la primera vegada que apareixen artefactes a les lleres del riu. L'any passat els efectes del temporal Gloria van posar al descobert quinze granades de mà en un riu de la Vall d'en Bas. Un ciutadà en va localitzar una i la resta, el grup especialitzat del cos policial.