Adif millora un pont ferroviari de la línia entre Ribes de Freser i Puigcerdà

Aprofitant les obres que està fent en el túnel ferroviari de Toses, i que l'han obligat a aturar la circulació de trens entre Ribes de Freser i Puigcerdà, Adif ha rehabilitat i impermeabilitzat també l'estructura d'un dels viaductes per on passa la via.

El pont es troba situat en el trajecte Planoles-La Molina, té una longitud de sis metres i serveix per salvar el barranc amb el qual es creua perpendicularment. Està situat a 7,7 quilòmetres de la boca sud del túnel de Toses.

Les obres de rehabilitació han constat en desmuntar la superestructura de la via i desbrossar el terreny. Després s'ha fet un sanejament manual amb mitjans mecànics i s'han netejat totes les suprefícies. Tot seguit s'ha fet el reajuntament de les zones que presentaven algun desperfecte, i s'ha procedit a la seva impermeabilització.