Cassà de la Selva augmenta fins a 80.000 € la partida dels pressupostos participatius

L'Ajuntament de Cassà de la Selva s'ha augmentat la partida dels pressupostos participatius en 20.000 euros més que l'edició anterior. En total es destinaran 80.000 euros als pressupostos d'enguany.

Aquest 2 de març es farà la presentació dels pressupostos i es detallarà l'estat d'execució dels pressupostos de l'any passat. Aquesta presentació serà en línia a través de la plataforma Zoom.

A partir del 8 de març, s'obrirà durant tres setmanes el termini per presentar les propostes per l'edició d'aquest any. Totes les persones que viuen, treballen o tenen algun vincle amb el poble podran fer arribar les seves propostes. Es podran presentar en línia, a través d'una plataforma participativa de l'Ajuntament i a les urnes que hi haurà a l'edifici consistorial, al Centre Cultural Sala Galà i al complex esportiu de la piscina coberta municipal.

Posteriorment, les propostes seran analitzades tècnicament i en una nova jornada participativa els veïns podran escollir les deu que passaran a la votació final. Finalment, les persones empadronades al municipi de més de 15 anys decidiran, a través d'una votació, els projectes guanyadors per tal que l'Ajuntament els executi.