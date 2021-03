El PDeCAT diu que la variant d'Olot és molt «urgent»

El diputat del PDeCAT al Congrés per Girona Sergi Miquel demana que es tiri endavant «amb urgència» una proposta per a la variant d'Olot. «Aquesta és una infraestructura més que necessària que des del PDeCAT demanem des de fa molt de temps», assenyala Miquel, que lamenta que «l'incompliment reiterat de diferents administracions amb aquesta qüestió perjudica constantment els ciutadans de la Garrotxa en qüestions d'infraestructures». Per a Miquel, és «intolerable» la «deixadesa» a la qual es «condemna» les comarques gironines.

El diputat del PDeCAT recorda que, en la campanya de les eleccions al Parlament, el cap de llista gironí, Jaume Dulsat, ja va recordar que la carretera «suporta 17.000 vehicles diaris, més del 12% dels quals són vehicles pesats». «És una infraestructura que ajudarà a projectar la Garrotxa dels propers 30 anys», indica.