Ripoll celebra una caminada virtual en benefici dels nens amb càncer

Per tercer any consecutiu, i en honor al Dia Internacional del Càncer Infantil, el Grup de voluntaris de Protecció Civil de Ripoll, amb la col·laboració de l'Ajuntament de la vila i entitats del mateix municipi realitzaran la tradicional caminada pels Valents i Valentes de l'Hospital pediàtric de Sant Joan de Déu. Enguany, a causa de la impossibilitat de fer la caminada amb el mateix format que els anys anteriors, els participants podran escollir una ruta del municipi i fer-la de l'1 al 14 de març, després de fer l'aportació solidària. Per tal de donar visibilitat a l'acció, proposen utilitzar les xarxes social penjant una fotografia, anomenar l'Ajuntament de Ripoll i l'hospital Sant Joan de Déu i afegir l'etiqueta #caminapelsvalentsripoll. També es recomana portar algun objecte de color groc-daurat.