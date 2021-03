Almenys 4 detinguts en un operatiu contra una banda que obliga a prostituir dones

Almenys quatre persones detingudes en un operatiu contra un grup criminal que obligava a prostituir dones a peu de carretera de les comarques gironines. El dispositiu policial es va realitzar ahir el matí hi va tenir com a epicentre la ciutat de Figueres. Però també es va estendre a la Selva Interior, concretament a la zona de Santa Coloma de Farners.

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional estan al capdavant de la investigació, que està sota secret de sumari. Un jutjat de Santa Coloma de Farners és qui ha decretat el secret d'actuacions.

Pel que s'ha pogut saber fins ara, l'operatiu d'ahir és el punt i final d'una llarga investigació de la qual també forma part la policia romanesa. La policia ahir va escapçar un clan de proxenetes que feia prostituir les dones que captaven a Romania. També s'investiga els implicats per tràfic de drogues.

Rescatar les víctimes

Segons fonts policials, en l'operatiu d'ahir, també hi havia com a objectiu rescatar algunes dones víctimes de les coaccions i de la xarxa de prostitució. Amb tot, però, ahir no va transcendir -arran del secret d'actuacions- si finalment s'havia pogut realitzar i quantes víctimes s'havien «salvat» de la banda criminal.

L'operatiu policial va començar de bon matí en terres gironines. Nombrosos efectius dels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional es van traslladar a primera hora fins als punts a escorcollar. Concretament hi van participar agents de diverses unitats dels Mossos (Àrea d'Investigació Criminal, entre d'altres) i de la Policia Nacional (Unitat d'estrangera i fronteres, unitats també vingudes de Barcelona i Madrid, entre d'altres).

A Figueres almenys es van realitzar dues entrades en dos habitatges, un dels quals situat al carrer Concepció i l'altre, al carrer Nou de la ciutat. En aquest últim, ahir al migdia encara es podia veure com s'havia tirat a terra la porta del domicili per poder detenir els presumptes proxenetes que s'hi allotjaven. A Santa Coloma també s'hi va fer alguna detenció.

Tràfic de drogues

L'objectiu del dispositiu policial d'ahir era escapçar un clan que es dedica a aquestes pràctiques delinqüencials a la província. Concretament, al tràfic d'éssers humans amb l'objectiu de l'explotació sexual de dones, a qui obliga a prostituir a les carreteres gironines. L'operació policial també contempla que els detinguts són investigats per tràfic de drogues i per pertànyer a una organització criminal. Uns càrrecs dels quals haurà de decidir si finalment els acusa la jutgessa que està a càrrec del cas a Santa Coloma de Farners. En les pròximes hores els detinguts ?hauran de passar a disposició judicial.