Queixes per la manca d'aigua corrent i lavabos als mòduls d'atenció primària

Treballadors sanitaris han mostrat queixes perquè els mòduls annexos per a pacients amb patologies covid-19 de l'atenció primària no disposen ni d'aigua corrent ni de lavabos. Han manifestat que això suposa un «problema» tenint en compte la importància de la higiene de mans en la salut pública, entre altres aspectes. Segons fonts de Salut consultades per Efe aquests mòduls estan adossats als CAPs i «utilitzen els mateixos serveis de centre», i va afegir que per a la neteja de mans es pot «funcionar amb gel hidroalcohòlic».



«En la majoria dels casos analitzats la viabilitat de subministrar aigua i executar la xarxa de sanejament era molt complexa, requeria temps d'execució llarg i, en molts casos, podia tenir costos completament desorbitats», van afegir les mateixes fonts.

No obstant, aquests problemes, els mòduls «estan en sòl propi i tenen possibilitats de permanència en períodes més llargs (els de lloguer són entre 6 i 18 mesos), i es podria estudiar que els proveïdors fessin arribar aigua, sempre que hi hagi possibilitat tècnica».

Des del desembre, Salut ha anat desplegant aquests mòduls de suport a tot Catalunya. Concretament a Girona, ja n'hi ha en funcionament a Cassà de la Selva, Figueres i Banyoles. Properament, se n'instal·larà un al CAP Alfons Moré de Salt.

