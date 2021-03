Clam per un entorn segur i saludable a l'escola

El passeig Ramon Berenguer II es va convertir ahir, durant dues hores, en una extensió més del pati de l'escola Àgora de Sant Narcís de Girona. Dotzenes d'infants i les seves famílies van participar en un tall de carrer al sortir de l'escola per reivindicar «uns entorns escolars més segurs i saludables». L'acció la va organitzar l'AFA amb entitats ecosocials en el marc de la campanya «Confinem els cotxes, recuperem la ciutat», que busca «repensar l'espai públic afavorint els vianants i els vehicles de mobilitat sostenible». L'acció pertany a la denominada «Revolta Escolar, una subcampanya de Recuperem la ciutat centrada en pacificar els entorns de les escoles per «allunyar el més possible la contaminació acústica, la pol·lució i el perill derivat dels cotxes».